Amalfi, arrestata gang per spaccio di stupefacenti: disposti carcere e arresti domiciliari per i delinquenti

di Chiara Gioia

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Sezione del Riesame del Tribunale di Salerno – in accoglimento dell’appello presentato da questa Procura avverso la concessione di una misura cautelare meno afflittiva del GIP di Salerno già eseguita il 9 novembre 2022 – che ha disposto il carcere nei confronti di S.M., S.R., M.R., D.E.A., nonchè gli arresti domiciliari nei confronti di P.E.



II provvedimento dalla citata Sezione del Riesame – emessa il 5 dicembre 2022 e divenuto esecutivo it 21 marzo u.s. a seguito dell’inammissibilità dichiarata dalla Corte di Cassazione del ricorso presentato dagli indagati – ha riconosciuto, allo stato, la partecipazione degli indagati per aver costituito un’associazione a delinquere capeggiata da S.M. e dedita al traffico di stupefacenti tra Vietri sul Mare e Maiori (SA).