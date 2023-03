Milan, Cardinale si muove per lo stadio: incontro con Comune e Regione

di Pietro Marchesano

Una giornata intensa, l’ennesima della tappa italiana di Gerry Cardinale. Il nuovo numero 1 del Milan si muove sempre più speditamente alla ricerca della soluzione giusta per il nuovo stadio dei rossoneri.

Dopo aver abbandonato l’idea di un progetto congiunto con l’Inter, il proprietario di Red Bird sembra aver puntato con decisione l’area de La Maura. La conferma è arrivata in mattinata dalle parole del sindaco Giuseppe Sala.

“Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi formalmente che non intendono procedere con il progetto dello stadio vicino a San Siro. – spiega Sala – Rispetto a La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse: ciò che serve è un progetto. Ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento. Per me è importante che il processo amministrativo sullo stadio vicino a San Siro, trovi una definizione: non si può rimanere sospesi”.

Due settimane, dunque, che serviranno al Milan per ideare e presentare all’Amministrazione un progetto iniziale, anche riguardo le future destinazioni di Parco Sud, i cui cittadini hanno già espresso parere negativo per la possibile nuove costruzione.

Nel pomeriggio, invece, Cardinale ha raggiunto Palazzo Lombardia, in compagnia dell’AD rossonero Giorgio Furlani e un consulente Red Bird, per incontrare il governatore Attilio Fontana.