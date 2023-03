Catania, Pelligra senza limiti: “In A entro cinque anni”

di Pietro Marchesano

Un campionato vinto da protagonista dopo il buio del fallimento: il calcio a Catania sta rinascendo grazie ai nuovi impulsi australiani guidati da Rosario Pelligra.

Il patron del club etneo si è espresso ai microfoni di Catanista.com raccontando i progetti per il futuro e la soddisfazione di aver reso Catania nuovamente una terra felice e di calcio.

“Sicuramente connetterò l’Australia a Catania, ma connetterò anche il resto del mondo a Catania; in modo che le persone di tutto il mondo possano conoscere questa citta’ e questo club. – spiega Pelligra – Così come gli australiani, ormai, conoscono Catania. Connetteremo sempre più persone in Australia per far capire cosa è Catania. In Australia, ci sono persone non di origine catanese, non di origine siciliane e persino non italiana che adesso tifano per il Catania e vengono a guardare le partite la domenica sera nei locali, nei bar e nei ristoranti dove ci incontriamo, e persino nei nostri quartier generali. Insomma, abbiamo persone in tutta l’Australia che tifano per il Catania e inizieremo a creare un seguito a un livello ancora più internazionale per ottenere il riconoscimento che Catania merita”.

Una connessione inedita ma certamente fortunata: dopo la vittoria della Serie D e il ritorno tra i professionisti, Pelligra non nasconde le proprie ambizioni.

“Budget per il prossimo anno? Dobbiamo completare questa stagione. Il prossimo anno sara’ diverso. E anche il tipo di budget sara’ differente. Forniremo qualsiasi tipo di budget sia richiesto per centrare i nostri obiettivi. Non risparmieremo energie o risorse. Quest’anno è statao cosi’ e finora sta andando alla grande. Il prossimo anno faremo lo stesso. Quindi, il budget sarà chiaramente superiore. Ma ti ripeto, non ho cifre ancora perché i miei collaboratori stanno lavorando su questo aspetto con l’obiettivo di presentarlo al consiglio di amministrazione”.

E continua: “Come vedo il Catania tra cinque anni? In Serie A. Stiamo lavorando sodo. I traguardi che stiamo raggiungendo ci stanno portando in quella direzione. Il nostro obiettivo numero uno è arrivarci”.