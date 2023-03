Innamorato: annunciato il nuovo album di Blanco con featuring di Mina

di Redazione ZON

“Innamorato di un tramonto

che ogni sera poi si spegne dietro un campo

e io poi ci piango.

Innamorato delle stelle

che ogni notte poi ci spiano dall’alto mentre noi cantiamo in balcone a Vescovato.”

Inizia così il post di annuncio su Instagram di Blanco del suo nuovo album che si intitolerà “Innamorato”. L’ultima fatica del giovane uscirà il 14 aprile e sono già disponibile i preorder attraverso questo link.

Il cantante ventenne ha inoltre confermato la presenza di Mina all’interno del suo album.

Dal best of: “A chi è dedicata ‘Blu Celeste’?”

E’ il caso primariamente della title track “Blu Celeste”, che il rapper e cantautore classe 2003 – nato e cresciuto nella provincia di Brescia – dedica alla scomparsa di una persona cara. Non sappiamo, a ben vedere, se il pezzo sia nato da uno spunto autobiografico. In un’intervista a Rockol, Riccardo Fabbriconi (che il nome Celeste ce l’ha tatuato anche sul corpo), rimane vago:“Preferisco non entrare nei dettagli. Mi interessa che la gente capisca il messaggio e lo faccia proprio”.

L’intento universalistico del suo messaggio, Blanco lo ha confermato qualche settimana fa, salendo sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Music Awards: dopo aver eseguito “Blu Celeste”, vestito in total-white, il giovane ha lasciato volare al cielo un palloncino dello stesso colore e ha detto: “Questa è per tutte le persone importanti che abbiamo perso“.

Vanno nella stessa direzione sonora e poetica della “distensione dei toni”, anche Mezz’ora di Sole e Lucciole. La prima, con gli archi che incalzano la voce di Blanco, dà l’idea di essere quasi un trailer cinematografico, e forse non a caso è stata posta in apertura di Blu Celeste. La seconda, invece, è tutta dominata dal pianoforte, unica compagnia di Blanco nel deserto (atmosfera ripresa anche nel Visual che accompagna il pezzo) della solitudine.