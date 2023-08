Potenza-Foggia, la linea dei treni resta interrotta per un mese

di Antonio Jr. Orrico

Nel mese di Agosto, la circolazione dei treni in Basilicata resterà completamente ferma. Infatti, le tre linee principali che collegano il capoluogo Potenza con le città della Puglia e della Campania saranno sospese. Dal 7 Agosto al 3 Settembre, sulla linea Potenza-Foggia, per consentire la piena operatività dei cantieri per i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, la circolazione ferroviaria sarà interrotta e la mobilità garantita da autobus sostitutivi.

A renderlo noto, è stato lo stesso ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato, che ha pubblicato una nota ufficiale a riguardo. In particolare, in essa è specificato: “RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha programmato lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, fra Cervaro-Rocchetta (in Puglia) e San Nicola di Melfi, propedeutici all’elettrificazione della linea Potenza-Foggia. Gli interventi, realizzati fra il 7 agosto e il 3 settembre, consentiranno di incrementare la puntualità e le potenzialità della linea.“

Le linee che collegano Potenza a Taranto e a Salerno erano già state interrotte a partire dal 12 giugno e ripartiranno il 10 settembre. I problemi principali per la rete ferroviaria lucana sono rappresentati dalla morfologia del territorio. Infatti, a causa dei vari dislivelli dovuti alle aree montuose della Basilicata, il servizio non sempre è assicurato.

Secondo i dati di Rete ferroviaria italiana (RFI), l’azienda pubblica che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale, al 31 dicembre del 2022 in Basilicata erano presenti 347 chilometri di linee in esercizio. Di queste, solo 18 chilometri sono a doppio binario. Tra le altre attività previste, oltre al potenziamento della Potenza-Foggia, vi sono interventi nella stazione di Candela, in provincia di Foggia.