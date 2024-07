Nocera, aumentano i posti di controllo per garantire la sicurezza in città

di Redazione ZON

Continua l’attività di controllo della Poizia di Stato nel Comune di Nocera in occasione della Movida del weekend.

Sono stati effettuati numerosi controlli durante la serata di sabato lungo le vie della città ad alta presenza di veicoli in transito, nonché nelle zone pedonali del centro frequentate da molte persone.

In particolare, un uomo è stato denunciato dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore per possesso di arma impropria (un coltello da cucina).

Durante i controlli su strada, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha controllato i documenti ad alcuni giovani e uno di essi è stato trovato in possesso di stupefacenti ed è stato quindi segnalato alla Prefettura. La droga, consistente in alcune dosi di hashish, è stata sequestrata.

Nel corso dei posti di controllo svolti in varie zone del centro cittadino è stato sanzionato un uomo alla guida perche stava usando il telefono cellulare: l’uomo, fermato ad un incrocio dai poliziotti era intento in una conversazione con il telefono cellulare alla mano; sanzionato anche un altro automobilista per guida con patente di guida scaduta.

Sono state, inoltre, pattugliate le vie del centro, zona di aggregazione giovanile, al fine di garantire la sicurezza delle numerose persone in strada fino a tarda ora.

