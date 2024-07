Nocera Inferiore, derubati in casa: le indagini dei carabinieri

di Redazione ZON

Una coppia di coniugi residenti nel centro cittadino di Nocera Inferiore ha subito un furto in casa: il danno del colpo, come riportato anche da SalernoToday, è di circa 20 mila euro, tra gioielli d’oro e soldi in contanti. I carabinieri di Nocera Inferiore stanno indagando sul furto, commesso oltre una settimana fa.

Le indagini dei carabinieri

La banda di ladri sarebbe entrata nell’abitazione della coppia, dopo aver aspettato l’uscita temporanea della donna. i ladri avrebbero danneggiato la cassaforte con un flex, sottraendo poi la refurtiva. I carabinieri stanno indagando sull’episodio, eseguendo rilievi e cercando di raccogliere prove utili dalle telecamere di sorveglianza.