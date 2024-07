Salerno: furto in una boutique del centro

di Redazione ZON

Il 5 luglio 2024, i Carabinieri della Stazione di Salerno Duomo hanno proceduto all’arresto di un uomo per il reato di furto aggravato, in quanto, lo stesso, seconda la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, si sarebbe introdotto in una botique del centro cittadino asportando circa 700,00 euro di abbigliamento di marca.