Nocera Inferiore, 38enne arrestato per furto aggravato e violenza

di Chiara Gioia

Questa mattina, nel comune di Nocera Inferiore (SA), è stato arrestato un 38enne, C.P. le sue iniziali, censurato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, in precedenza, alla misura dell’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20.00 alle ore 07.00.

L’accusa sarebbe di furto aggravato e continuato ai danni di diversi esercizi commerciali, con l’aggravante di atti violenti.

La misura eseguita e stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore. Difatti, le condotte perpetrate hanno dimostrato una pervicacia criminale fuori dal comune ed un’indole trasgressiva che ha destato notevole allarme sociale, soprattutto tra i titolari degli esercizi commerciali del territorio di Nocera Inferiore.

Invero, l’indagato ha posto in essere plurimi furti aggravati, in modo seriale e con le medesime modalità operative, peraltro in violazione delle prescrizioni annesse alla misura cautelare dell’obbligo di dimora applicatogli in esito ad altro procedimento, per fatti di segno analogo. L’indagato, catturato nella mattinata odiema, dopo gli adempimenti di rito, e stato condotto presso la Casa Circondariale di Fuomi-Salerno, per ivi rimanervi a disposizione dell’Autorita Giudiziaria.