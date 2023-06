Next Gen Summer School, sabato 10 giugno la conferenza stampa

di Chiara Gioia

Dopo il successo della prima edizione, torna la “Next Gen Summer School”, l’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Saccone con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Confindustria Salerno e Fondazione Comunica. L’obiettivo è incentivare l’inserimento di giovani talenti under 35 in realtà aziendali del territorio attraverso percorsi d’alta formazione.

Sabato 10 giugno, alle ore 9.30, presso la sede della Fondazione Saccone a Montecorvino Pugliano – Pagliarone, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2023 del progetto.

Saranno presenti il Presidente della Fondazione Saccone Giorgio Scala, la professoressa Bice Della Piana, docente dell’Università degli Studi di Salerno e coordinatrice delle aree di competenza Next Gen Summer School, Edoardo Gisolfi, coordinatore del CTS della Fondazione Saccone e delle attività della Next Gen Summer School e Mario Vitolo, managing director di Virvelle, partner tecnico della Next Gen Summer School insieme a 012factory, Gruppo Stratego e Palazzo Innovazione.

Sulla scia della prima edizione, che ha fatto registrare circa il 90% di placement dei partecipanti, il percorso formativo di quest’anno sarà nuovamente incentrato sul Digital Service Design per dotare i giovani talenti selezionati di competenze multidisciplinari che vanno dalla pianificazione e gestione delle attività di un team, alla gestione di processi di trasformazione digitale, compliance e governance, ad attività di comunicazione, infrastrutturali e di governo di tutti i touchpoint.

Sarà loro lanciata anche una sfida progettuale da parte dei Challenge Partner Asis, Cilento TLC, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Medaarch, Savino Solution S.p.A. e Russo Di Casandrino, da consegnare al termine del percorso grazie alle competenze acquisite.

Tale visione è stata condivisa da numerosi partner territoriali, Gruppo Stratego, Hubitat e Riba Sud (Special Partner), Alleanza Assicurazioni, Agenzia Carisma, Edil Pro, Grafica Metelliana (Friend Partner).

Anche quest’anno, i corsi della Next Gen Summer School saranno tenuti da docenti dell’Università degli Studi di Salerno, imprenditori di successo, esperti nel settore del digitale, del marketing e della comunicazione. Dal 12 giugno al 7 luglio, i talenti selezionati avranno l’opportunità di mettersi in gioco per potenziare le proprie skills e affacciarsi con maggiore consapevolezza al mondo del lavoro.