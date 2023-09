Nocera Inferiore, arrestato 42enne per spaccio e ricettazione

di Redazione ZON

Nella mattinata del 26 settembre scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato il 42enne M.T. colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e illecita detenzione di arma comune da sparo.

I militari, al termine di una indagine, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo rinvenendo in suo possesso ben 2 chili e mezzo di cocaina, 187 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana più tutto il materiale utile al confezionamento. Inoltre sono stati trovati anche una pistola semiautomatica cal. 7.65 pronta per l’uso, 84 cartucce oltre a 1850 euro in banconote di vario taglio e 3 telefoni cellulari.

La perquisizione dei Carabinieri è stata estesa anche alle pertinenze abitative dell’arrestato consentendo di rinvenire nel box in suo disponibilità un motociclo risultato rubato lo scorso aprile a Castellammare di Stabia. Il 42enne dovrà rispondere anche del reato di ricettazione, è stato tradotto in carcere come disposto dall’Atuorità Giudiziaria di Nocera Inferiore.