Nocera Inferiore, trovato in possesso di droga e denaro: arrestato 25enne

di Redazione ZON

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, nell’ambito di servizi volti al contrasto della vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto in località Nocera Inferiore G.C. (classe 1998) poichè trovato in possesso di circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabis e di una somma pari a circa 700,00 euro.