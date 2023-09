Capaccio, trovato in possesso di 62 involucri di cocaina: arrestato

di Redazione ZON

In data 25 settembre, in località Capaccio Paestum, la Polizia di Stato, ha tratto in arresto, in flagranza, di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente A. C., in quanto individuato in possesso di 62 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi e la somma di euro 8.000,00.