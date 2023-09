Pontecagnano, spaccio di stupefacenti: arrestato pusher

di Rita Milione

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 settembre, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo in quanto individuato in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di grammi 85, un bilancino di precisone nonché la somma di euro 4.300.