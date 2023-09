Salerno, boom di furti d’auto: arrestato un uomo

di Rita Milione

In data 25 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, nella flagranza di reato, per furto aggravato nonché denunciato a piede libero per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiave alterate e grimaldelli un uomo in quanto, il predetto è stato individuato alla guida di autovettura provento di furto avvenuto alcuni giorni fa, nel mentre con altri complici, non individuati, procedevano al furto di altra autovettura.