Nocera Superiore, uomo condannato per maltrattamenti alla moglie

di Redazione ZON

Un uomo di 45 anni di Nocera Superiore è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della moglie, con episodi di violenza fisica e verbale motivati da gelosia. I fatti contestati risalgono al 2018 e agli anni successivi.

Le accuse

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima ha descritto un clima di paura e soprusi all’interno del matrimonio. L’imputato avrebbe sottoposto la donna a continue aggressioni, con strattonamenti, spintoni, ingiurie e minacce di morte. Tra gli episodi citati in tribunale, figura anche un caso di lesioni: durante una lite, l’uomo avrebbe ferito la moglie al fianco sinistro, sbattendola contro una porta.

Nonostante la gravità delle violenze, la donna non aveva sporto denuncia in passato per timore di ulteriori ritorsioni. Solo dopo la separazione ha deciso di raccontare i maltrattamenti subiti. In seguito, ha dichiarato che i rapporti con l’ex marito si erano stabilizzati, circostanza che ha contribuito al riconoscimento delle attenuanti generiche a favore dell’uomo.

La sentenza

La condanna a 2 anni e 2 mesi sancisce un epilogo giudiziario per una vicenda che ha segnato profondamente la vita della vittima, sottolineando ancora una volta l’importanza di denunciare tempestivamente situazioni di violenza domestica.