Norvegia: annullato il Pride dopo la sparatoria ad Oslo

Nella sparatoria in Norvegia, ci sono stati due morti e una decina di feriti. Dopo ciò che è successo ad Oslo, il Pride è stato annullato

Una tragedia davvero imprevedibile. Due persone, in Norvegia, sono state uccise in una sparatoria avvenuta in due locali gay e in un punto vendita di cibo d’asporto. Ad Oslo, capitale della nazione, il conteggio parla di ben quattordici feriti, di cui tre versano in gravi condizioni. La polizia, nel merito delle indagini, ha arrestato un sospetto, anche grazie ad un testimone.

“Ho visto un uomo entrare con una borsa, ha tirato fuori un’arma e ha cominciato a sparare.” ha dichiarato questo testimone. Sui social sono già presenti i video della sparatoria accaduta in Norvegia. Tra le scene del crimine ci sono il club gay London Pub, il jazz club Herr Nilsen ed un punto vendita di cibo da asporto. La polizia ha riunito tutti i testimoni oculari in un hotel nelle vicinanze.

Un uomo che era presente all’interno del pub ha dato la sua versione: “Appena ho avvertito che era stato sparato un colpo, sono stato colpito da una scheggia di vetro. Poi si sono susseguiti diversi colpi, sono scappato nel bar interno ed ho cercato di portare il maggior numero possibile di persone con me: c’era il panico in discoteca.“

Un altro testimone, invece, è stato ancora più diretto e anche cruento nel descrivere i dettagli.

“Sembrava una scena di guerra, con numerose persone a terra con ferite alla testa: il killer era molto determinato, soprattutto su dove mirare.” ha dichiarato.

Scene di follia.