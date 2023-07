Notte Bianca, Loffredo: “Stop a Portanova per i concerti”

di Antonio Jr. Orrico

Un evento che, come al solito, porta con sé sorrisi e malcontenti. Un evento a due facce, quello della Notte Bianca di Salerno, che anche quest’anno promette di far parlare di sé. Da un lato, naturalmente, c’è tutta la soddisfazione, da parte del Comune della città e degli organizzatori per il bagno di folla e per il boom di acquisti nei saldi. Dall’altro, invece, si può ascoltare e sentire tutta la rabbia dei titolari di bar e attività di ristorazione.

Una situazione ambivalente. Secondo “Il Mattino“, in edicola questa mattina, infatti, ben quattordici attività di Salerno, dopo aver mediato con il Comune per non dover smontare i dehors, hanno dovuto rinunciare ufficialmente alle sedute esterne nel corso della manifestazione. Un brutto colpo per tutti i commercianti. Soprattutto, un favoreggiamento nei confronti dell’evento chiave della Notte Bianca: lo svolgimento del concerto de Le Vibrazioni in Piazza Portanova.

Il malcontento è tangibile, e molti proprietari delle attività hanno optato dalla chiusura, per evitare una penalizzazione.

“Ci sembra assurdo, il format va rivisto.” hanno dichiarato in coro.

Ad unirsi a loro in questa lotta contro la Notte Bianca, ci ha pensato il presidente del Consiglio Comunale, Dario Loffredo: “Gli organizzatori sono sempre stati mossi dalle migliori intenzioni e su questo non abbiamo alcun dubbio. Credo però che sia arrivato il momento di ripensare alcune cose, a partire dalla scelta di piazza Portanova come location per i concerti. Ci sembra assurdo immaginare di penalizzare alcune attività di food&beverage, creando disparità con altre situate a soli pochi metri di distanza.“