Nove, De Luca in TV da Fazio: “Non mi candido nel PD”

di Antonio Jr. Orrico

Una presenza importante, che come sempre si fa riconoscere. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è tornato in televisione, inaugurando la nuova trasmissione di “Che Tempo Che Fa“, condotta sempre da Fabio Fazio. La trasmissione si è spostata sul Nove, ma il tenore del presidente della Regione resta sempre lo stesso. E, proprio conversando con il conduttore, ha svelato come la sua candidatura alla segreteria del PD sia impossibile.

“Il PD deve elaborare un programma per l’Italia, questo conta. Lasciate perdere l’idea di una mia candidatura alla guida, ho tanti guai da risolvere a Napoli e in Campania, mi prendo anche i guai del PD? Lasciamo stare. Ora dobbiamo cambiare la vita interna del PD. Io so di essere un po’ irregolare ma faccio la politica sul principio che la verità conta più della bandiera di partito. Se c’è contrasto io scelgo la verità sulla bandiera e vorrei che anche i dirigenti la scegliessero.” ha dichiarato De Luca, discutendo insieme a Fabio Fazio.

Il presidente della Regione Campania ha criticato anche i dirigenti nazionali del PD: “Sento da loro frasi come il campo largo’, ‘le agorà democratiche’. Le trovo frasi che non capisco. Se dici il campo largo agli italiani, il 50% crede che parli del cimitero. Io spesso mi chiedo questi giovanotti del PD che vita fanno? Che iperspazio frequentano? Oggi io credo che il PD non sia adeguato a essere una forzagoverno credibile. Il programma che serve significa prima di tutto sicurezza della vita nella società, poi serve una riforma della giustizia e anche una spinta all’innovazione tecnologica.“