Salerno, il Da Procida chiude per lavori ristrutturazione

di Antonio Jr. Orrico

Un rischio davvero enorme per tutta la popolazione di Salerno. Infatti, l’assistenza riabilitativa nella città campana è a rischio, a causa dei lavori di ristrutturazione che partiranno all’ospedale “Da Procida“. I lavori, naturalmente, porteranno le strutture riabilitative ad essere forzatamente spostate dal loro punto nevralgico. Ad ora, però, non è stato ancora individuato uno spazio preciso per accogliere il reparto di Riabilitazione.

Entro la fine dell’anno, come è già noto, nell’ex sanatorio di via Calenda inizieranno i lavori per la realizzazione del “polo della riabilitazione”. La struttura si porrà come obiettivo di diventare un riferimento non solo per la Campania ma per l’intero Mezzogiorno. Lo start ai lavori, però, comporterà lo stop delle attività della Riabilitazione già site nella struttura del Carmine Alto. Il Da Procida, insomma, cesserà la sua funzione primaria, e bisognerà capire come sostituirlo.

I lavoratori del reparto, i fisioterapisti, la Rappresentanza sindacale unitaria, il sindacato CGIL chiedono al direttore generale dell’Azienda Università, Vincenzo D’Amato, di individuare nell’ospedale “Ruggi”, in via San Leonardo, un’area per ospitare. La soluzione potrebbe essere proprio il Ruggi, che dovrebbe ospitare il reparto che assiste gli ammalati che rientrano nel “codice 56”, cioè i pazienti che superate le fasi acute nei diversi reparti del presidio di via San Leonardo vengono assistiti nel reparto di Riabilitazione dell’ex sanatorio.

Questo, naturalmente, dovrebbe durare fino alla fine dei lavori a Salerno.