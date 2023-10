Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 23 ottobre 2023

di Annamaria Postiglione

Nuove Anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi 23 ottobre 2023. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori.

Venerdì ci siamo lasciati con al centro studio la discussione tra Alessio, Elena e Barbara. Il cavaliere aveva tentato di chiedere l’esclusiva a Elena che però, in realtà, sta uscendo anche con un altro signore. Il bacio tra quest’ultima e il nuovo corteggiatore ha scatenato una forte gelosia in Alessio che si è tirato indietro molto irritato.

Nonostante tutti abbiano cercato di far capire al cavaliere che doveva continuare la conoscenza con Elena, lui è sembrato irremovibile.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi

Nella puntata di oggi, al centro ancora Alessio e Elena che cercano di trovare un compromesso per andare avanti nella conoscenza. Torneremo quindi ad ascoltare le ragioni dell’uno e dell’altra fin quando i due si lasceranno andare ad un bacio di riconciliazione.

Sempre per il trono Over, dovremmo vedere Aurora e Marco che dopo i primi giorni di intesa, decidono di interrompere la loro conoscenza per incompatibilità caratteriale. Al centro studio anche Gemma che, dopo le lunghe e sofferenti lacrime per Maurizio, ritrova un accenno di sorriso con l’arrivo di un nuovo corteggiatore per lei.