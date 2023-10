Salerno, quattro navi in arrivo anche a Natale

di Antonio Jr. Orrico

Si prospetta un periodo davvero florido per il turismo a Salerno. Molto probabilmente, infatti, con l’avvicinarsi del Natale, si avrà anche un incremento notevole di turisti pronti a sbarcare nella città capoluogo di provincia. A Dicembre, infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano “Le Cronache“, consultabile liberamente online, alla Stazione Marittima dovrebbero arrivare quattro nuove navi da crociera.

Gli arrivi, in particolar modo, hanno già una data prefissata. Infatti, le quattro navi che dovrebbero sbarcare al porto arriveranno rispettivamente il prossimo 10, 17, 24 e 30 Dicembre. Ad anticiparlo, è stato Orazio De Nigris, amministratore delegato della Salerno Stazione Marittima Spa.

“Quest’anno la stagione, come ho avuto modo di dire al Ttg di Rimini, si è prolungata, non avremo tempi morti.” ha dichiarato lo stesso De Nigris.

L’amministratore delegato ha poi espresso un notevole stato di giubilo e di buoni auspici, soprattutto nei confronti dei nuovi approdi: “Avremo anche a dicembre delle crociere e precisamente il 10, 17, 24 e 30 dicembre, sarà un anno pieno di approdi e di tanta gente che arriva a Salerno, lasciando sul nostro territorio cifre importanti.”

Insomma, un periodo di Natale che sarà sicuramente caratterizzato da una serie di novità assolutamente irrinunciabili per la popolazione di Salerno.