di Redazione ZON

In sintesi. Netflix aggiunge al catalogo sei titoli il 18 e il 19 novembre 2026: La legge della bestia, I 12 segni di Valentina, Guarding Stars, The Altruists, la serie argentina Gordon e il reality Win the Mall – È tutto mio! L’elenco comprende film drammatici, un romance natalizio, una serie e un reality.

I punti chiave Netflix aggiunge sei titoli al catalogo il 18 e il 19 novembre 2026.

La legge della bestia è un film drammatico ambientato in Polonia, con Agnieszka Grochowska, Agnieszka Żulewska e Michał Pawlik.

I 12 segni di Valentina è una produzione brasiliana in cui Valentina esce con un uomo per ciascuno dei 12 segni zodiacali; l’elenco delle novità Netflix lo colloca tra i film, un’altra scheda lo descrive come serie romantica.

Guarding Stars è un romance natalizio con Leighton Meester, Jared Padalecki e Andie MacDowell, ambientato in un ranch in Montana.

Win the Mall – È tutto mio! è un reality in cui dieci squadre si contendono un milione di dollari in un centro commerciale.

Netflix porta in catalogo il 18 e il 19 novembre 2026 sei titoli, tra cui I 12 segni di Valentina, produzione brasiliana in cui la protagonista esce con un uomo per ogni segno zodiacale.

I 12 segni di Valentina: dopo una rottura, dodici appuntamenti zodiacali

I 12 segni di Valentina racconta di Valentina, che dopo una rottura devastante decide di uscire con un uomo per ciascun segno dello zodiaco. La sinossi aggiunge che l’universo ha altri piani.

Il cast di I 12 segni di Valentina comprende Giovanna Grigio, José Condessa e Jessica Marques. Gli autori sono Ray Tavares e Bia Crespo.

Sulla natura del titolo le fonti non coincidono: l’elenco delle novità Netflix lo colloca tra i film, mentre un’altra scheda lo descrive come serie romantica. Il genere indicato è il dramma.

Gli altri cinque titoli in uscita il 18 e il 19 novembre

Accanto a I 12 segni di Valentina arrivano due film drammatici, un romance natalizio, una serie argentina e un reality. La tabella riassume tipo, genere e protagonisti.

Titolo Tipo Genere Con La legge della bestia Film Dramma Agnieszka Grochowska, Agnieszka Żulewska, Michał Pawlik I 12 segni di Valentina Film (secondo l’elenco delle novità) Dramma Giovanna Grigio, José Condessa, Jessica Marques Guarding Stars Film Romantico Leighton Meester, Jared Padalecki, Andie MacDowell The Altruists Film Dramma Julia Garner, Anthony Boyle, Karan Soni Gordon Serie tv Dramma Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta Win the Mall – È tutto mio! Reality Reality Haley Baylee

Thriller, romance natalizio e storie di soldi: cosa raccontano gli altri titoli

La legge della bestia è ambientato in Polonia: il panico si diffonde di nuovo quando un assassino di minori sta per essere rilasciato. Il caso riaccende il conflitto morale tra la psichiatra e l’investigatrice coinvolte.

Guarding Stars è una storia romantica natalizia. Una bodyguard risoluta raggiunge un ranch in Montana con l’attore famoso che deve proteggere, e fingersi una coppia per Natale farà nascere una vera storia d’amore.

The Altruists, scritto da Graham Moore, segue giovani idealisti diventati all’improvviso miliardari. Volevano fare del bene, ma hanno fatto emergere il peggio l’uno dall’altra. La storia d’amore tossica è ispirata a una frode reale.

Gordon è una serie drammatica tratta dal romanzo di Marcelo Larraquy. Nell’Argentina degli anni Settanta, Aníbal Gordon passa da piccolo ladro a criminale condannato per omicidio.

Win the Mall – È tutto mio! è un reality con dieci squadre in un centro commerciale. Devono controllare i negozi, stringere alleanze e battere gli avversari per vincere un milione di dollari. La conduzione è indicata con il nome di Haley Baylee.

Domande frequenti Quali sono le novità Netflix del 18 e 19 novembre 2026? Netflix porta in catalogo sei titoli: La legge della bestia, I 12 segni di Valentina, Guarding Stars, The Altruists, Gordon e Win the Mall – È tutto mio! Sono film drammatici, un romance natalizio, una serie argentina e un reality. Di cosa parla I 12 segni di Valentina su Netflix? I 12 segni di Valentina racconta di Valentina, che dopo una rottura devastante decide di uscire con un uomo per ciascun segno dello zodiaco. La sinossi aggiunge che l’universo ha altri piani. È una produzione brasiliana con Giovanna Grigio, José Condessa e Jessica Marques. I 12 segni di Valentina è un film o una serie? Le fonti non coincidono. L’elenco delle novità Netflix colloca I 12 segni di Valentina tra i film, mentre un’altra scheda lo descrive come serie romantica. Il genere indicato è il dramma. Chi recita in Guarding Stars su Netflix? Il cast di Guarding Stars comprende Leighton Meester, Jared Padalecki e Andie MacDowell. Il film è una storia romantica natalizia: una bodyguard raggiunge un ranch in Montana con l’attore famoso che deve proteggere, e fingersi una coppia per Natale farà nascere una vera storia d’amore. Di cosa parla The Altruists di Netflix? The Altruists è scritto da Graham Moore e segue giovani idealisti diventati all’improvviso miliardari. Volevano fare del bene, ma hanno fatto emergere il peggio l’uno dall’altra. La storia d’amore tossica è ispirata a una frode reale.