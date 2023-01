Nuove opportunità per Operatori Volontari di Servizio Civile a Salerno

Nuove opportunità di formazione e lavoro per i giovani del nostro territorio, nell’ambito delle attività di volontariato dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, grazie ai nuovi bandi del Servizio Civile Universale.

Per iniziare, la Caritas di Salerno, per il progetto “Disagio Adulto”, offre 3 posti di collaborazione, di cui uno riservato a giovani con ISEE inferiore a 15mila euro. Il bando scade il 10 febbraio 2023, alle ore 14, termine ultimo entro il quale gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domande on Line (DOL)” raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

Per ulteriori informazioni o supporto nella compilazione delle domande, l’ufficio della Caritas di via Bastioni, a Salerno, sarà aperto fino al 9 febbraio il lunedì e il martedì dalle 9.30 alle 12 ed il mercoledì dalle 16.30 alle 19, nonché il 10 febbraio dalle ore 9 alle 14.

Intanto, anche l’Unitalsi ha pubblicato il nuovo bando rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni compiuti, attraverso 13 progetti di Servizio Civile (11 in Italia e 2 all’Estero) associati a 4 programmi d’intervento (3 per l’Italia e 1 per l’Estero). A Salerno, in particolare, sono disponibili 2 posti. Info: Unitalsi.it (il bando scade il 10 febbraio 2023 alle ore 14).