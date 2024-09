Ferrero lancia la Nutella Vegana: Innovazione Produttiva in Italia

di Redazione ZON

Ferrero ha annunciato il lancio della sua nuova Nutella vegana, un’alternativa alla tradizionale crema spalmabile senza ingredienti di origine animale. Questa nuova versione sarà prodotta nello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, un sito che già vanta una lunga esperienza nella produzione di prodotti dolciari di alta qualità.

La decisione di sviluppare una Nutella vegana risponde alla crescente domanda di prodotti che rispettano le scelte alimentari e etiche dei consumatori, ampliando così l’offerta dell’azienda verso un pubblico sempre più attento alla sostenibilità. Questa innovazione rappresenta un passo significativo per Ferrero, che mira a mantenere la sua posizione di leader nel mercato globale delle creme spalmabili, soddisfacendo al contempo le esigenze di un pubblico sempre più diversificato.

Il lancio della Nutella vegana non solo risponde a una tendenza di mercato, ma riflette anche l’impegno dell’azienda nel promuovere pratiche sostenibili e inclusività nella propria offerta di prodotti. La scelta di produrre questa nuova versione in Italia, in uno stabilimento già noto per la sua eccellenza produttiva, sottolinea l’importanza della qualità e dell’innovazione per il marchio. Ferrero continua così a essere un punto di riferimento nel settore alimentare, offrendo ai consumatori opzioni che si allineano con i loro valori e stili di vita.