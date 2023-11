Oggi è la Giornata mondiale di consapevolezza dello Stress

di Rita Milione

Il 7 novembre ricorre la Giornata Mondiale di consapevolezza dello Stress, lo “Stress Awareness Day”, istituita dalla londinese l’International Stress Management Association per sensibilizzare su quelli che sono i rischi dell’eccesso di stress, tanto da essere definito come “il male del XXI secolo” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: pensa che, secondo le ricerche, solo in Italia ne soffrono 9 persone su 10!

Cos’è lo stress?

Lo stress è una reazione che si manifesta quando una persona percepisce uno squilibrio tra le sollecitazioni ricevute e le risorse a disposizione. Si tratta, precisamente, di una sindrome generale di adattamento (SGA) atta a ristabilire un nuovo equilibrio interno (omeostasi) in seguito a fattori di stress (detti stressor). Le alterazioni dell’equilibrio interno possono avvenire a livello endocrino, umorale, organico, biologico. Il termine stress venne introdotto per la prima volta in biologia da Walter Bradford Cannon nel 1935; la sindrome venne definita in questo modo da Hans Selye nel 1936.

La sindrome può essere fisiologica, ma può avere anche dei risvolti patologici, anche cronici, che ricadono nel campo della psicosomatica. In generale si suole distinguere tra eustress e distress ovvero rispettivamente stress “buono” e stress “cattivo”. Le cause dello stress possono essere tante: in generale, però, si può dire che è la reazione del nostro corpo a una situazione conflittuale esterna, nella ricerca di un nuovo equilibrio interiore.