Prezzi di pasta, caffè e olio aumenteranno nel 2024: le cause

di Rita Milione

L’aumento dei prezzi degli alimenti sta incidendo non poco sulle tasche degli italiani. E il peggio non sembra essere affatto passato. I prezzi di pasta, caffè e olio potrebbero crescere del 70% nel 2024: le cause principali sono le guerre e il cambiamento climatico, che incidono sulla produzione del cibo che consumiamo quotidianamente.

Olio

Per quel che riguarda l’olio, quello di girasole, incombe la guerra in Ucraina, visto che il Paese invaso dalla Russia un anno su e mezzo fa è uno dei maggiori produttori al mondo. Il prezzo è schizzato alle stelle e ha portato in alto anche quello di tutti gli altri oli vegetali.

Pasta e Caffè

I granai di frumento duro sono vuoti, per via della grave siccità che ha colpito il Canada – sempre per via del riscaldamento climatico – e perciò il prezzo della pasta continuerà a mantenersi alto, se non aumenterà ancora. Parliamo del primo Paese produttore al mondo, il cui ammanco non può essere compensato da una maggiore importazione da Russia e Turchia. C’è infine il caffè, nell’analisi di Aretè sul Fatto, che resta in bilico per via degli eventi meteorologici estremi a cui sono sottoposti i principali Paesi di produzione, in Sudamerica e Africa.