Olevano sul Tusciano, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale: arrestato

di Rita Milione

In data 27 maggio, ad Olevano sul Tusciano (SA) i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato per “resistenza e minaccia a p.u.” un uomo, in quanto lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, dopo una aggressione ai danni della madre e della sorella, ha tentato di colpire i militari con un palo di ferro.