OMS, Xi Jinping: ”La Cina ha agito con trasparenza”

La risposta dalla Cina non si fa attendere dopo le svariate accuse di diverse nazioni sulla gestione del contagio da Covid

Oms e Cina sono al centro della bufera da ormai settimane. Il capo di accusa è sempre lo stesso: la mancata trasparenza delle informazioni riguardo la diffusione del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. La Cina però oggi, in occasione della sessione d’apertura dell’Assemblea mondiale della sanità (Ams), ha tenuto a sottolineare la propria innocenza.

Da settimane il governo degli Stati Uniti ha messo sotto accusa la Cina in primis e l’OMS subito dopo. Ed oggi con grande sorpresa il presidente cinese ha accettato ”un’indagine complessiva” sul Covid-19, ma solo quando il virus ”sarà posto sotto controllo”. ”Questo lavoro – ha inoltre aggiunto Xi – dovrà essere basato sulla scienza, dovrà essere guidato dall’Organizzazione mondiale della sanità e condotto in modo oggettivo e imparziale“.

Xi ha inoltre difeso l’operato della Cina, affermando di aver lavorato a stretto contatto con l’Oms e di continuare a farlo per rispondere alla pandemia. “In Cina– ha rivendicato il presidente – dopo aver fatto attenti sforzi ed enormi sacrifici, abbiamo cambiato il corso sul virus e protetto la vita e la salute del nostro popolo. Abbiamo fornito informazioni all’Oms e ai Paesi coinvolti nel modo più tempestivo. In più abbiamo diffuso la sequenza del genoma al più presto, abbiamo condiviso l’esperienza sul controllo e sulle cure con il mondo senza riserve. Abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere per sostenere ed assistere i Paesi in difficoltà“.

Il vaccino a cui sta lavorando la Cina, Xi Jinping ha assicurato che sarà un ”bene pubblico globale” e che ”sarà a disposizione di tutti”. Pechino ha poi deciso di stanziare due miliardi di dollari per i prossimi due anni per contribuire alla risposta globale alla pandemia di Covid-19. ”La Cina garantirà 2 miliardi di dollari nei prossimi due anni per contribuire alla risposta all’emergenza e allo sviluppo economico e sociale nei paesi colpiti dalla pandemia, specialmente quelli in via di sviluppo”, ha aggiunto Xi.

