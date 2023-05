Ondata di furti nella notte ad Agropoli

di Rita Milione

Attimi di paura la scorsa notte in località Moio nel comune di Agropoli, dove – come riporta Salerno Today – dei malviventi si sono introdotti all’interno di due aziende e in ben 4 abitazioni. A sventare il furto è stato un operaio di una delle aziende prese di mira.

I ladri avrebbero rubato diversi attrezzi da lavoro e due auto. Indagano i Carabinieri della stazione locale per risalire all’identità dei malviventi.