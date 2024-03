Ora legale: ecco quando spostare le lancette

di Rita Milione

L’ora legale è la convenzione di spostare avanti di un’ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo. Di converso, il termine ora solare si riferisce all’orario statale usato durante il periodo invernale, quando esso coincide con quello del meridiano del fuso orario di riferimento, chiamato anche «ora civile convenzionale». Si badi bene tuttavia come tale riferimento valga a livello nazionale, dato che invece l’ora locale sarebbe tecnicamente diversa in ogni punto del globo terrestre, in quanto riferita alla posizione della Terra rispetto al Sole.

Quando cambiare le lancette?

Quest’anno in Italia il passaggio all’ora legale avverrà la notte di Pasqua, ossia tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, quindi quella notte si dovrà spostare in avanti di un’ora la lancetta degli orologi e si dormirà un’ora in meno. L’ora legale, che darà vantaggi in termini di risparmio energetico, durerà sette mesi prima del ritorno dell’ora solare nel prossimo autunno. che avverrà fino a domenica 27 ottobre 2024.

Vantaggi e svantaggi

Lo scopo dell’ora legale è quello di consentire un risparmio energetico grazie al minore utilizzo dell’illuminazione elettrica. L’ora legale non può ovviamente aumentare le ore di luce disponibili, ma solo indurre un maggior sfruttamento delle ore di luce che sono solitamente usate in modo non necessario a causa delle abitudini di orario.

Terna, la società responsabile in Italia della gestione dei flussi di energia elettrica sulla rete ad alta tensione, ogni anno stima il risparmio consentito dall’adozione dell’ora legale. La tabella seguente riporta questi dati per alcuni anni.