Oroscopo Branko lunedì 25 Marzo 2024: Acquario stimolato

Ariete Il cielo è solido, concreto, fattivo, la vostra stagione procede senza una sola stella contraria, condizione ideale che vi consente di portare avanti i progetti senza veri ostacoli, il successo è a portata di mano.

Toro Il cielo è in deciso miglioramento. Il “grande freddo” che avevate patito, gli attacchi di cui siete stati fatti oggetto, i problemi anche fisici iniziano a sparire, finalmente respirate.

Gemelli Il tepore che viene dalle stelle in Ariete, Sole e Mercurio, anima la vostra primavera, è soprattutto il settore delle relazioni a trarne profitto.

Cancro Sole e Mercurio nel campo del successo segnalano attacchi della concorrenza, avete rivali giovani e agguerriti, ce la volete e potete fare. Bene l’amore, ma dovete agire. Niente arriva dal nulla…

Leone La primavera si scalda e non è soltanto il Sole che brilla in Ariete a riaccendere l’entusiasmo, c’è pure Mercurio, impegnato in un transito positivo sino a metà maggio.

Vergine Mercurio in Ariete vi permette di fare il punto sulla situazione patrimoniale di famiglia, si trovano soluzioni vantaggiose per questioni ereditarie. Durante la giornata di oggi la Luna piena vi chiede di fare un check sui vostri investimenti.

Bilancia Dovete sempre essere ben chiari quando comunicate con gli altri, Mercurio in Ariete è fastidioso, crea malintesi, ritarda l’arrivo di notizie, complica le pratiche burocratiche, non cedete al nervosismo.

Scorpione La primavera finalmente porta via quel Marte faticoso, ora potete respirare e soprattutto amare, che eros!

Sagittario Potete finalmente sgombrare dagli equivoci quel campo di battaglia che è diventato il vostro rapporto con i familiari, è tutto confuso, pure il matrimonio ne risente, è un peccato.

Capricorno Il Sole primaverile accentua le tensioni in famiglia, faticate a dialogare con i più giovani, vi conviene armarvi di pazienza perché Mercurio è fastidioso sino a metà maggio.

Acquario Per voi c’è qualcosa di molto stimolante in questo cielo di primavera, Mercurio in Ariete sino a metà maggio vi mostra che siete popolari nella vostra cerchia, avete un giro affidabile su cui contare, pian piano dovrete allargarlo.