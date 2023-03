Origami all’alba: in radio il nuovo singolo di Matteo Paolillo – Icaro e Lolloflow

di Redazione ZON

Pubblicato in digitale lo scorso 24 febbraio, dal 3 marzo 2023 è disponibile per la rotazione radiofonica “Origami all’alba”, il nuovo singolo firmato da MATTEO PAOLILLO – ICARO, estratto dalla fortunatissima serie tv RAI “Mare Fuori 3”, in cui l’artista recita nel ruolo di Edoardo Conte.

La canzone, scritta in collaborazione con Clara Soccini e prodotta da Lolloflow, è stata presentata in anteprima nelle ultime puntate della nuova stagione, disponibile on-demand su RaiPlay e attualmente in onda su Rai2.

“Origami all’alba” racconta di un addio, di un amore che finisce, di una separazione per il bene di chi si ama. È questo il significato più profondo celato dietro la metafora dell’alba che inesorabilmente lascia spazio al tramonto, rendendo speciale e profondo un brano che sin dalla sua prima presentazione ha avuto un enorme successo anche sulle piattaforme social.

Testo – Origami all’alba

Forse morirò, forse ti mancherò

si come veleno e non so se tornerò

forse morirò, forse ti mancherò

libero nel cielo ed è lì che volerò

con nodo stretto in gola come fosse una cravatta

ero sulla strada buona ma poi mi sono persa

non tornare ancora anche se son distrutta

è scaduta l’ora ma ora non mi dire resta

E sto piena di pare ti saluto in stazione

ogni inizio ha una fine, ogni film un finale

Non posso sopportare noi due stretti per ore

nel cuore ho delle spine,

a dire il vero ogni notte che fa giorno

ci sarà un nuovo tramonto

per ogni cosa che ho, col tempo se ne va,

resto sveglio nella notte con il vuoto intorno

pensieri nella testa, origami all’alba anche da sola

Quando te ne andrai sarai su un’altra via

cammino dritta avanti a te se non sarò più tua

un cimitero di ricordi, ripenso ai tuoi occhi

lacrime e mi spari, lacrime se fai

non mi chiami, origami che intreccio

da sola quando non rispondi

E sto piane di pare, ti saluto in stazione

ogni inizio una fine, ogni film un finale

non posso sopportare noi due stretti

per ore nel cuore delle spine

A dire il vero ogni notte che fa giorno

ci sarà un nuovo tramonto per ogni cosa che ho

col tempo se ne va

Resto sveglio nella notte con il vuoto intorno

pensieri nella testa

origami all’alba

Ogni notte che fa giorno ci sarà un nuovo tramonto

per ogni cosa che ho

col tempo se ne va

resto sveglio nella notte con il vuoto intorno pensieri nella testa

origami all’alba anche da sola