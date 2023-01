Oroscopo Branko Lunedì 2 Gennaio 2023: Pesci pragmatico

Cercate di essere più aperti e disponibili al dialogo, la riservatezza non sempre paga.

È il momento di passare dalla teoria alla pratica. Basta fantasticare, ma mettere in atto i vostri piani e progetti per il futuro.

Vi sentite apprezzati e valorizzati come non mai. Sentite l’amore e l’affetto di chi vi circonda, e questo è fondamentale.

Avete tanti obiettivi da realizzare in questo nuovo anno, ma alcuni i state tralasciando.

Vergine

Date il massimo sul lavoro, ma non vi sentite apprezzati a sufficienza. Come se i vostri superiori non se ne rendessero conto.