Oroscopo Branko di oggi Lunedì 2 Maggio 2022: Leone riflessivo

Ariete Da questo pomeriggio le donne dell’Ariete con Venere nel segno saranno avvantaggiate nelle conquiste. Traguardi professionali all’orizzonte.

Toro Cari amici del Toro, avete in pugno l’uomo che vi interessa. Sarà vostra quella donna che vi intriga, voi sarete conquistati. Venere, Sole e Giove aiutano l’amore.

Gemelli Cari Gemelli potete sempre contare sulla protezione di Mercurio nel lavoro e negli affari. Venere vi libera da una specie di catena che teneva stretto il vostro cuore.

Cancro Per quanto riguarda l’attività cercate di essere scrupolosi e regolari, decisioni nel vostro privato. Una passione lontana.

Leone Sarete più riflessivi e prudenti nel lavoro, mai cantare vittoria prima della medaglia. In amore cercate di accendere la fiamma del desiderio.

Vergine Amore anche per la Vergine grazie a questa Venere, quello che avete costruito non può essere portato via. Potete agire ma qualcosa va affidato anche al destino.

Bilancia Intuizione di grande effetto anche per gli affari. Nelle controversie riprendetevi quello che vi spetta anche con l’aiuto della legge.

Scorpione Collaborazioni professionali da rinnovare, cambiare. Oggi è tutto più chiaro questo cielo per voi mentre Venere entra nel campo del lavoro e della salute.

Sagittario Con questa Venere il vostro fascino è garantito, con la Luna contraria certo non siete ancora del tutto affabili.

Capricorno Amici del Capricorno quando Mercurio transita in Gemelli diventa ottimo per gli affari e i viaggi. Bene con questa Luna.

Acquario Venere in Ariete diventa importante per gli affari e le vostre discussioni con le persone vicine. Sorprese in arrivo in amore.