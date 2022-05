Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 2 Maggio 2022: Ariete nervoso

Ariete Sta per iniziare per voi nati del segno una fase di recupero che durerà qualche giorno. Purtroppo il mese di Maggio per voi non è iniziato nel migliore dei modi, avete accumulato stress e nervosismo. Attenzione ai conflitti in amore, alle discussioni con il partner che potrebbero creare qualche disagio.

Toro Se negli ultimi tempi avete dei problemi in diversi ambito dovrete cercare di superarli e se siete in attesa di risposte da una persona sappiate che quest’ultima farà di tutto per sottrarsi cosa che potrebbe farvi innervosire non poco.

Gemelli Non sarà facile risolvere in tempi brevi tutti i problemi che state vivendo in questo periodo. Non perdetevi d’animo però perché potrebbero crearsi le condizioni giuste per vivere emozioni positive e lasciarsi andare a nuovi incontri piacevoli. Cercate di non chiudervi in voi stessi.

Cancro Le opposizioni planetarie degli ultimi giorni potrebbero avervi fatto accumulare tensioni negative che tendete a riversare a livello fisico. Fastidi di carattere psicosomatico.

Leone In questo periodo siete poco disponibili alle relazioni interpersonali e al dialogo e questo atteggiamento potrebbe portare tensioni in famiglia. Cercate di fare attenzione ai rapporti con parenti e amici.

Vergine In questo periodo qualche disturbo di carattere psicosomatico potrebbe ostacolare il vostro cammino professionale. Questo vale soprattutto per i liberi professioni. In amore potreste sentirvi piuttosto indecisi e temporeggiare rispetto ad una scelta che avevate in mente di fare.

Bilancia In amore se vivete una relazione nuova o siete molto legati al vostro compagno potreste aver vissuto qualche discussione di troppo, approfittate della giornata di oggi per calmare gli animi e ritrovare un po’ di serenità.

Scorpione La settimana non sarà del tutto positiva però tranquilli perché Giove nel segno vi darà una buona carica. I liberi professionisti che in questi giorni stanno cercando di portare a termine un nuovo progetto potrebbero avere grande successo.

Sagittario Quella di oggi per voi si prospetta una giornata importante per l’amore ma attenti a non fare scelte troppo istintive. In ambito professionale quelli che devono superare una prova o sostenere un colloquio di lavoro potranno togliersi buone soddisfazioni.

Capricorno Per voi nati del Capricorno questo è un momento delicato a causa dei cambiamenti che state vivendo che inevitabilmente condizionano la vostra quotidianità. In amore se per troppi anni siete rimasti all’ombra della persona amata dovreste cercare di imparare dagli errori passati.

Acquario Questo mese di Maggio si preannuncia nettamente migliore rispetto a quello appena trascorso. In amore se avete una relazione avete sofferto un po’ la mancanza di complicità con il partner ma adesso le cose possono cambiare. Con la Luna nel segno vi preparate anche a cambiamenti drastici.