Milan-Fiorentina, le probabili formazioni del match

Punto a punto, gomito a gomito: la volata scudetto tra Milan e Inter si appresta ad entrare nell’ultimo e decisivo rush. Saranno i rossoneri guidati da Stefano Pioli ad aprire (ore 15 ) una domenica tutt’altro che agevole contro una Fiorentina reduce da tre sconfitte consecutive.

A San Siro si presenta una Viola determinata a riscattare gli ultimi deludenti risultati e tentare l’assalto decisivo ad un piazzamento europeo.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

QUI MILAN – Stefano Pioli recupera pedine in vista del match di questo pomeriggio: dopo una prima parte di settimana vissuta ai margini del gruppo, Bennacer sembra aver smaltito gli acciacchi fisici e si candida per un posto dal primo minuto. Al suo fianco il match winner dell’Olimpico Sandro Tonali.

Soliti dubbi sulla trequarti, con Brahim Diaz e Junior Messias al momento favoriti su Kessie e Saelemaekers. Probabile rientro in panchina per Zlatan Ibrahimovic.

QUI FIORENTINA – Una defezione dell’ultim’ora costringe Italiano a rinunciare alla sua freccia spagnola: niente da fare per Odriozola e rilancio per Venuti come terzino destro. A centrocampo sembra Bonaventura il favorito per completare il terzetto con Torreira e Duncan, mentre l’ex “avvelenato” Saponara scalda i motori contro una delle sue vittime preferite.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kaluku, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.