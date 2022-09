Oroscopo Branko Venerdì 2 Settembre 2022: Acquario vitale

Ariete Con questa Luna dissonante potranno esserci delle difficoltà non da poco da affrontare. Mantenetevi cauti nelle relazioni con gli altri.

Toro C’è tanto nervosismo e tensione nell’aria. Ci vuole davvero poco per perdere la pazienza, ma voi saprete trovare la giusta rotta e invertire la marcia.

Gemelli Venere in opposizione crea più di qualche tensione in amore, forse non siete soddisfatti del percorso intrapreso e vorreste qualche certezza in più.

Cancro Giornata inconsueta e segnata da tanti dubbi. Potreste fare un incontro importante e scoprire di avere una marcia in più.

Leone Giornata altalenante in amore. Cercate di mettervi in gioco e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Vergine Giornata pesante e complicata sia in amore che sul lavoro. Evitate di prendere decisioni affrettate in ambito sentimentale.

Bilancia Periodo molto interessante in amore. Lasciatevi andare. Una storia d’amore si sta rivelando particolarmente appassionante.

Scorpione Dovete aggiustare una situazione spinosa che non sta dando i frutti sperati. Avrete tutte le carte in regola per dire la vostra.

Sagittario Siete parecchio stanchi fisicamente. Sul lavoro dovete portare a termine un progetto che non sta dando finora i frutti sperati.

Capricorno In amore superate qualsiasi ostacolo. Avete tanta autostima e questo vi permetterà di resettare la vostra vita e ripartire alla grande.

Acquario Siete forti e vitali come non mai. Nel fine settimana i sentimenti saranno assoluti protagonisti di una svolta nella vostra vita.