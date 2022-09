Berlusconi alle prese con TikTok: “le barzellette sono terapeutiche”

Berlusconi sbarca su TikTok per condurre la campana elettorale, dopo 24 ore dalla pubblicazione del suo primo video ne arriva un secondo che è diventato già virale.

“Salve ragazzi, vi ho detto che vi avrei intrattenuti su argomenti che possono riguardarvi da vicino su Tik Tok, che per quanto mi riguarda avrei preferito chiamare Tik Tok Tak – spiega Berlusconi -, ma ho pensato anche che per mantenere i rapporti con gli altri bisogna tendere alla massima cordialità. E uno degli strumenti per arrivare a farlo sono le barzellette, perché sono terapeutiche. Poi penseremo a parlare di programmi”, ha continuato il leader di Forza Italia.

Tra i politici che sbarcano oggi su TikTok anche il governatore Giovanni Toti che in un video parla ai giovani dal suo ufficio firmandosi ‘TikTotik’: “è sempre aperto per voi: eccolo”. Intanto c’è anche chi sceglie di evitare il social: “Ciao ragazzi, eccomi qua. Votatemi perché NON userò TikTok in campagna elettorale”, scrive su Twitter il Dem Matteo Orfini.

Solo dopo il 25 settembre si saprà se e quanto l’approdo sul social paghi in termini di consenso elettorale. Per il momento gli esperti avvertono: bene il social, ma servono le istruzioni per l’uso. Lo sbarco di quasi tutti i leader politici su TikTok – osserva Antonio Preiti, direttore di Sociometrica – fornisce loro un canale di comunicazione coi giovani “fenomenale”, ma questo social richiede “un linguaggio suo proprio, fatto di velocità, ritmo, ironia e musica“.