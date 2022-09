Bologna-Salernitana, le formazioni ufficiali del match

Tra poche ore inizierà l’ultima partita di questo turno infrasettimanale della Serie A 2022/23. Il finale di questa quarta giornata vedrà la sfida Bologna-Salernitana. Le due compagini proveranno a conquistare i tre punti senza frenarsi, nonostante siano passati solamente tre giorni dalla precedente partita di campionato. Sono da poche ore uscite le formazioni ufficiali del match.

Il Bologna conferma lo schieramento usato nelle scorse giornate. Mihajlovic continua a dare conferma al giovane Vignato, preferito ancora una volta a Orsolini. Occasione anche per il nuovo acquisto Lucumi alla prima presenza in Serie A.

Nicola ha trovato la quadra dopo la grande prestazione contro la Samp. Confermati in tronco tutti gli 11 titolari della partita all’Arechi. Occhi nuovamente puntati su Dia, dopo il gol e l’assist alla sua prima presenza in granata. Ancora panchina per Botheim, il quale sembra ormai essere stato scavalcato nelle gerarchie dal senegalese.

Queste tutte le premesse di Bologna-Salernitana. La partita andrà in onda sia su Sky che su Dazn alle ore 20:45. Dirigerà l’incontro l’arbitro Ghersini.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Vignato, Sansone; Arnautovic. All: Mihajlovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli. All: Nicola.