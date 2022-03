Oroscopo Branko di Mercoledì 23 Marzo 2022: Acquario ottimista

Ariete Luna interessante dal Sagittario, sarà una bellissima primavera per voi perché molte sono le stelle che splendono nella vostra vita.

Toro Mercurio e Nettuno si incontrano e questo facilita i contratti di lavoro, notizie del tutto inattese. Nettuno è un pianeta però che non ha un buon rapporto con il denaro.

Gemelli Ci sono ancora tante questioni da mettere in chiaro con il coniuge o anche con un socio in affari. Scegliete di seguire ciò che vi pare più raggiungibile in questo momento ovvero l’amore.

Cancro Fortuna e amore, dovrete faticare più degli altri per ottenere il successo e mantenerlo. Mercurio e Nettuno segnalano idee ed intuizioni importanti.

Leone Luna in Sagittario per voi indica amore, affetto, passione. Presto forse voi dovrete viaggiare e infatti potete farlo ma il piatto forte della giornata è il lavoro.

Vergine Il cielo astrale è caratterizzato da una certa stabilità, oggi però pianeti in opposizione. In questo giorno anche le collaborazioni lasciano il tempo che trovano ma l’amore no.

Bilancia Simpatici incontri con persone simpatiche. Voi non conoscete cattiveria, oggi Luna e Mercurio vi possono portare guadagno ma dovete tenere sotto controllo la salute.

Scorpione Amici dello Scorpione nuove sfide per voi, ricerca di nuove opportunità e nuove passioni. Forse in questo periodo sarebbe divertente concentrare le attenzioni sulle imprese amorose.

Sagittario Amici del Sagittario questa Luna nel segno è molto bella ma state attenti perché siete troppo nervosi. Qualche attenzione in più in primavera.

Capricorno Amici del Capricorno questa primavera per voi è diversa. Avete tanti pianeti positivi, Mercurio congiunto a Nettuno potrebbe dare una novità nei rapporti in famiglia.

Acquario Ottimisti sempre anche in situazioni non facili però questo ottimismo oggi è giustificato dalla Luna in Sagittario, avete nuovamente nelle vostre mani una opportunità di lavoro.