Oroscopo Branko Lunedì 24 Ottobre 2022: Leone polemico

È un cielo che invita a non esporsi troppo quello di oggi, cercate di non alimentare inutili polemiche.

La giornata ha una bella carica, approfittane per mettere nero su bianco i termini di un accordo che si rivelerà importante .

Cielo interessante per mettere in cantiere un nuovo progetto, favoriti i liberi professionisti.

Stelle intriganti per l’amore, se vi interessa una persona fatevi avanti e se sono rose fioriranno!

Vergine

Oggi la giornata va a rallentatore, non agitatevi se qualcosa non va nel verso desiderato. Recupero in serata.