Oroscopo Branko di oggi, venerdì 25 giugno 2021. Scopri il tuo segno

- Consigliato per te -

Oroscopo Branko di oggi: 25 Giugno 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 25 Giugno 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

- Consigliato per te -

Plenilunio in Capricorno, disturbo che si farà sentire ancora per 24 ore circa, domani Luna sarà in Acquario, riprenderete in mano situazioni e affari che oggi pesano troppo.

Oroscopo di oggi del 25 Giugno 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Con una Luna come questa si può perdere la testa ed innamorarsi. Considerando anche la congiunzione con Plutone-Capricorno, transito che ubriaca uomini e donne, poi l’aspetto con Giove che propizia gli incontri.