Oroscopo Branko di Mercoledì 27 Aprile 2022: Scorpione fortunato

Ariete Una ventata di cose belle e buone anche se oggi al primo posto c’è l’amore: nei rapporti con gli altri avrete quello che darete.

Toro Luna in Pesci ha degli aspetti diretti con Venere e Nettuno, si congiunge a Giove: ispira la fantasia, aiuta nelle questioni legali.

Gemelli Amici dei Gemelli la Luna in Pesci per voi è piuttosto strana eppure si intravede un lampo di fortuna che interessa più gli affari che l’amore.

Cancro Quali progetti avete? Dove farete danni con questa Luna in Pesci. Uscite allo scoperto nel vostro lavoro.

Leone E’ meglio chiedere qualcosa sotto questa Luna che vi dà la forza anche fisica per andare avanti. La fortuna è ben sveglia e vi mette in movimento.

Vergine Voi non avete bisogno di passare attraverso i mediatori, l’azione diretta è la via migliore per voi nel lavoro e nelle amicizie.

Bilancia In questo mese di Aprile anche senza pianeti del cielo non ci sono state opposizioni, intanto oggi la Luna è strepitosa per il vostro lavoro. Raggiungerete gli obiettivi prefissati.

Scorpione Diamoci da fare in amore perché questa Luna in Pesci porta fortuna nel lavoro, in affari, nella salute e in amore.

Sagittario Questa Luna fa i conti con qualcosa, con la vostra famiglia, con quello che avete programmato.

Capricorno Eccellente sotto il profilo pratico, influssi positivi in una maniera clamorosa oggi.

Acquario Cambiamenti, comincia a calare il sipario su un determinato periodo professionale o privato. Ma sicuramente questo Mercurio aprirà una nuova fase.