Oroscopo Branko di Sabato 30 Aprile 2022: Bilancia armoniosa

Luna ottima per le relazioni pubbliche e per gli incontri di carriera.

Cautela nella salute. Il positivo di questa Luna nuova in Toro sono i nuovi germogli che si fanno vedere anche in amore.

Sagittario

Per quanto riguarda il lavoro smart-working, non fa per voi. Funzionate quando siete al centro dell’attenzione e potete brillare. Venere vi farà brillare in amore.