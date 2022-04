Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni del match

Non c’è domani per il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo le prestazioni decisamente appannate dell’ultimo periodo, gli azzurri devono necessariamente trovare i tre punti contro un Sassuolo agguerrito per invertire il trend negativo e dare una sterzata alla classifica. Il sogno scudetto sembra ormai sfumato per i partenopei, ma il posto in Champions non è ancora sicuro. Nelle ultime quattro gare di Serie A i padroni di casa dovranno riuscire a conquistare almeno quattro punti per la matematica certezza della qualificazione al torneo più prestigioso. Il match, che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona, verrà trasmesso in diretta streaming su Dazn a partire dalle ore 15. La direzione tecnica della gara verrà affidata all’arbitro Antonio Rapuano, della sezione di Rimini.

QUI NAPOLI – Spalletti si affida ad Ospina tra i pali, dopo l’errore di Meret che è costato i tre punti ai suoi nella gara contro l’Empoli. In difesa si rivede Koulibaly al fianco di Rrahmani, con Zanoli e Mario Rui nel ruolo di terzino. A centrocampo spazio al duo Fabian Ruiz – Anguissa. Alle spalle del centravanti inamovibile Osimhen dovrebbe partire ancora una volta Dries Mertens, con Insigne e Lozano sugli esterni.

QUI SASSUOLO – Per il Sassuolo inamovibile Consigli tra i pali. In difesa Dionisi si affida al quartetto composto da Muldur, Ayhan, Ferrari e Rogerio. Frattesi e Maxime Lopez agiranno in zona centrale del campo, con Berardi, Raspadori e Traorè alle spalle dell’unica punta Scamacca.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Tuanzebe, Demme, Zielinski, Ounas, Politano, Petagna.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Ballottaggi: Zanoli-Malcuit 60%-40%, Lozano-Politano 55%-45%, Mertens-Zielinski 55%-45%.

Indisponibili: Di Lorenzo, Lobotka (in dubbio), Elmas (in dubbio).

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Demme.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Peluso, Ruan, Chiriches, Magnanelli, Matheus Henrique, Harroui, Djuricic, Ciervo, Ceide, Defrel, Oddei.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Ayhan-Chiriches 55%-45%.

Indisponibili: Obiang, Toljan.

Squalificati: Kyriakopoulos.

Diffidati: Chiriches, Ferrari.