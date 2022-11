Oroscopo Branko Mercoledì 30 Novembre 2022: Pesci fortunato

Succede a tutti di cercare qualcosa di fantastico, infatti voi avete questo cielo fantastico per l’amore.

Sta per nascere un nuovo successo.

Fino a domenica non vi dovete fermare, nonostante Luna in Ariete, e concludete Novembre alla grande.

Leone

Mercurio utile per contatti e viaggi, Venere per l’amore e Marte per le ambizioni.