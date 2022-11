USA, il Senato approva la legge per la tutela dei matrimoni gay

“Respect for marriage act“. E’ il nome della legge approvata dal Senato per tutelare i matrimoni gay. Ora spetterebbe soltanto alla Camera dare il proprio consenso per far sì che la legge sia valida a tutti gli effetti in USA. Il provvedimento prevede l’obbligo di legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso da uno Stato all’altro. Attualmente, la decisione supererebbe dunque il “Obergefell vs Hodges” del 2015, che legalizzava il matrimonio tra persone dello stesso sesso: uno Stato potrebbe ancora approvare una legge per vietarlo, ma adesso sarebbe tenuto a riconoscere quello celebrato in un altro Stato dove è legale.

Biden dalla parte dell’uguaglianza

Il presidente USA Joe Biden risulta in prima linea a favore della decisione, dopo la decisione presa a giugno, da parte della Corte suprema, di rovesciare la sentenza “Roe vs Wade“, che garantiva il diritto all’aborto. “Stiamo facendo davvero la differenza nella vita delle persone dandogli la certezza che la loro capacità di proteggere le proprie famiglie sarà duratura“, ha dichiarato il senatore Tammy Baldwin, autore del disegno di legge e primo legislatore apertamente gay eletto al Senato.

Dichiarazioni anche dal capo di Stato, apparso soddisfatto del traguardo (semi)raggiunto. Biden ha infatti dichiarato come “per milioni di americani, questa legge salvaguarderà i diritti e le tutele a cui hanno diritto le coppie LGBTQI+ e interrazziali e i loro figli. Garantirà inoltre che, per le generazioni a venire, i giovani LGBTQI+ cresceranno sapendo che anche loro possono condurre una vita piena e felice e costruire famiglie proprie“.

“È importante sottolineare che l’approvazione da parte del Senato della legge sul rispetto del matrimonio – ha sottolineato ancora il presidente USA – è un risultato bipartisan. Sono grato ai determinati membri del Congresso, in particolare i senatori Baldwin, Collins, Portman, Sinema, Tillis e Feinstein, la cui leadership ha sottolineato che repubblicani e democratici sostengono insieme il diritto essenziale delle coppie LGBTQI+ e interrazziali di sposarsi. Non vedo l’ora di accoglierli alla Casa Bianca dopo che la Camera avrà approvato questa legislazione e l’avrà inviata alla mia scrivania, dove la firmerò prontamente e con orgoglio“.