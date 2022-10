Guerra in Ucraina, l’allarme del Presidente Biden: “Putin non bleffa”

Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ad un evento elettorale a New York ha dichiarato che: “Putin non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, perché il suo esercito è in difficoltà”. Inoltre, il Presidente americano ha parlato del concreto rischio di un’”Armageddon nucleare”, che si presenta per la prima volta dai tempi della Guerra fredda e dalla crisi dei missili di Cuba nel 1962. Oggi venerdì 7 ottobre 2022, nel giorno del 70° compleanno del leader russo Vladimir Putin, l’Ucraina teme nuovi attacchi.

“Conosco bene Putin, non sta bluffando, c’è davvero il rischio dell’Armageddon nucleare, aggiunge Biden. Per la prima volta dalla crisi dei missili Cubani, dobbiamo fronteggiare la minaccia di un’atomica, specie se le cose proseguiranno nella direzione in cui stiamo andando”.

Nella giornata di ieri il Parlamento europeo ha approvato una relazione dove si chiede all’Ue di “preparare una risposta in caso di attacco nucleare russo”, il tutto per non farsi trovare impreparati di fronte a ogni scenario. Il Consiglio Europeo ha adottato l’ottavo pacchetto sanzioni contro la Russia in risposta “all’annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson”, la nota:

“Il pacchetto concordato comprende una serie di misure volte a rafforzare la pressione sul governo e sull’economia russa, a indebolire le capacità militari della Russia e introduce le basi per l’introduzione di un tetto massimo di prezzo per il trasporto marittimo di petrolio russo destinato a Paesi terzi e di ulteriori restrizioni sul trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi verso Paesi terzi”.