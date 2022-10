Salvami, il nuovo singolo di Nesli: testo e significato

In radio da oggi, venerdì 7 ottobre, “Salvami”, il nuovo brano di Nesli pubblicato da Artist First. Prodotto da Nesli e PrinceVibe, “Salvami” è il nuovo inedito che segue la pubblicazione di “Terra di Confine” ft Raige, “Confessione – Story”, “Lazarus” , “Il Male Minore” e “Polvere da Sparo” con Jack the Smoker, usciti nei mesi scorsi, brani che fanno parte del nuovo progetto musicale di Nesli.

Il nuovo singolo racconta un’introspezione profonda e dolorosa di un momento di vita particolarmente difficile per l’artista che riesce ad esprimersi completamente solo attraverso la scrittura. Nesli commenta così il brano: “Non c’è spazio in questo mondo sovraffollato per le idee, per i pensieri, per i sognatori, siamo troppi e tutti vogliono tutto. Quando ho scritto questo pezzo speravo che qualcuno venisse a salvarmi ma poi ho capito che nessuno viene a salvarti e quello che rimane, alla fine, è solo una canzone”

Il nuovo progetto di Nesli ha avuto inizio a fine dicembre 2021, con la pubblicazione in digitale di “Ego”, il suo primo disco, a cui ha fatto seguito, l’11 febbraio, l’uscita sulle piattaforme di “Nesliving Vol. I”, album che l’artista descrive come il primo volume del suo testamento e, successivamente nuovi brani inediti che andranno a comporre il suo prossimo disco: “Terra di Confine” ft Raige, “Confessione – Story”, “Lazarus” e “Il Male Minore” e “Polvere da Sparo”con Jack the Smoker.

Testo – Salvami

